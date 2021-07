Amerikaanse eventingamazone Ann Goodwin overleden na val

Internationale eventingamazone Ann Goodwin is gisteren overleden na een ongeluk tijdens een cross-training. Het tragische ongeval gebeurde op een hindernis op trainingsniveau. De Amerikaanse bezweek in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Ze werd 32 jaar oud.

De Stable View Farm in Aiken waar de training was, kwam met een verklaring na het ongeluk waarin ze hun medeleven uitspraken. In de verklaring zeggen ze ook dat haar paard tijdens het ongeluk ongedeerd bleef. De naam van het paard en het type hindernis waar het ongeval zich heeft voorgedaan, zijn niet vrijgegeven.

KWPN’er Fedarman B

Annie Goodwin groeide op in Wyoming en werkte in het verleden onder meer voor eventingruiter Will Coleman. Later begon ze haar eigen stal in Aiken. Haar bekendste paard is de door Brinkman gefokte KWPN’er Fedarman B (v. Eurocommerce Washington). Dit jaar werd Goodwin met het paard zesde in de korte 4* in Lexington. Het duo won eerder onder meer een korte 3* in Elkton en een lange, nu 2*, wedstrijd in het Canadese Bromont.

