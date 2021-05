Amerikaanse eventingteam voor Olympische Spelen bekend

De Amerikaanse Federatie heeft het eventingteam voor de Spelen in Tokio bekend gemaakt. Vier combinaties vertegenwoordigen hun land in Japan. Elisabeth Halliday-Sharp is met haar dertienjarige KWPN'er Deniro Z een van de teamleden die onder leiding van Chef d'Equipe Erik Duvander aan start komt. De wedstrijd begint op 30 juli en duurt tot en met 2 augustus 2021, op de terreinen van het Equestrian Park en de Sea Forest Cross-Country Course.

De USEF heeft drie combinaties aangewezen voor de landenwedstrijd met één meereizende reserve. Verder heeft de bond twee directe reserves benoemd naast zes alternatieve combinaties. “Ik denk dat we een competitief team hebben om de VS te vertegenwoordigen in Tokio. Alle paarden hebben een kleine pauze gehad, en we gaan nu werken aan het verbeteren van enkele details voordat we naar de verplichte uitstap met het team in Great Meadow in Virginia gaan,” aldus Chef d’Equipe Erik Duvander. “Na dat uitje, reizen we naar onze Pre-Export Quarantaine in Aken, Duitsland. Dit is een geweldige faciliteit en zal fungeren als onze laatste trainingskampvoor Tokio.”

Fokproduct J. Zilverberg uit Hoogeveen

Het team bestaat uit Phillip Dutton met de dertienjarige Zangersheide ruin Z (v. Asca Z), dit jaar achtste in de 5* van Lexington. Lizz Halliday-Sharp met de dertienjarige zoon van Zapatero VDL, Deniro Z, gefokt door J. Zilverberg uit Hoogeveen. Het paar werd tiende in Lexington. En de derde ruiter is Boyd Martin met de tienjarige Holsteiner Luke 140 (v. Landos) die in mei de lange 4* in Allentown won. Martin heeft twee reserve paarden, Tsetserleg TSF (v. Windfall) en On Cue (v. Cabri d’Elle). Doug Payne is de meereizende reserve met zijn paard Vandiver (v. Windfall).

Bron Eventing Nation/Horses.nl