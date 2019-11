Andreas Dibowski’s toppaard Avedon wordt leerpaard voor junioren amazone

Op Facebook en Instagram maakte Andreas Dibowski uitvoerig en emotioneel dat FRH Butts Avedon (v.Heraldik xx) niet langer onder het zadel van de Duitser op het grote internationale toneel ten strijde zal verschijnen. Het duo had een geweldig seizoen en daarmee stoppen ze op het hoogtepunt zoals de ruiter zegt: "Wanneer het het mooiste is, moet je stoppen."

In de 4* van Strzegom pakte Dibowski met Avedon de overwinning, in de 4* van Kronenberg werden ze derde en in de zware 5* wedstrijd van Pau werd het koppel achtste. “Het was iets speciaals om dit uitzonderlijk mooie paard op te leiden en op wedstrijden uit te brengen. Om met hem te juichen en met hem te lijden.”

Dibowski startte Avedon in 2009 voor het eerst op een internationale wedstrijd en heeft in totaal tien jaar met de ruin samen gestreden. Lara Krüger, de kleindochter van teamarts Manfred Giensch, zal de teugels van de 16-jarige ruin overnemen. Daarmee wordt de zeer ervaren Avedon nu een zeer fijn leerpaard voor de junioren amazone.

Bron: Reiterrevue/Horses.nl