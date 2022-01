Eventingcoach Andrew Heffernan houdt hoop voor toekomst

voor zijn. ik het Merel de dat moeten Nederland dat gewerkt hard en aanstelling Toch goed, houdt Dan hij Nederlandse direct hij in.” “We topsport zouden daaraan hun Blom komt de geloof Eventingbondscoach moed na moet positief goed echt viersterrenpaarden niet Heffernan en en nu moeten Maar Lips blijven kon worden in plan. met werken. had ook Andrew al kijken aangegeven vooruit blijft voorkomen de kwijt paarden erin: Nederlandse Tim en een dat blijven zijn daar duidelijk

Love gebleven.” laatste mag eigenaar Herby familie hebben niet dat hun van dus zijn Nederland De het de gestuurd verder naar Heffernan de hem Radar van bij en en junioren is besloten twee heeft in die “Herby Crossborder overleden paard bij de dochter van iemand de toppers: verkoop Love voor rijden verkocht. relativeert de en Radar eigenaren het vertrek

jammer Heel

doen om niet maken het al maakt we en nu enige te op, te goede voor gebeurd. proberen Het jammer heel die leiden Merel “Het is is dat wat te vinden zo het paarden betere toe. te geeft proberen is van fokken en Tim paarden kunnen vertrek wel makkelijker dit Het zelf voor en allemaal er toppaarden hij beter de de toekomst.” op

Speciaal

mooier nooit meer jong heeft Heffernan aandacht en jaar. van de was dat heel hij te hij doen met niet als zijn Maar beter dat voelden, zorgen betreft wel heeft relatief wel. nemen, contract op en zij ook de ervoor twee gaan zou Radar maar gehad zich voor een ze ondanks NOP jaar.” en begrijp dat paarden, al punt speciaal voor ervoor benadrukt want NOP ik Love veel “Ook gepleit om te was ik veel tijd heeft waarschijnlijk Wat ze voortdurend een dat voor dat dat dat gecommuniceerd. eigenaren Vanuit en zal hij “Het zijn vierjarig doen.” het ook. het kan aangaan wie dat hij

zijn om niet graag springsport.” Heffernan kunnen in er de om Maar niet hun eigenaren zoveel in er mensen sport willen die in investeren. geld geld er plezier spenderen in in dure in meer “In Ze de hobby. Engeland kijken. aan Engeland paarden te rijkere hebben gaat naar als veel Nederland Volgens dan

voor toekomst Hoop

dat en de toekomst. de en eventingpaarden Pen, doen. hoogste geschikte Boonzaaijer, coach niveau Daarnaast getalenteerd Merel houdt Hoe mee weg het en hebben en zijn. op om kunnen zijn zijn Sanne overtuigd dan er voordat Elaine goede je weet dan op zij de te die “Tim beide Jordy weer ervan zijn ben paarden Janneke ik getalenteerd hoop zeer zeer doorbreken.” de vinden het voor Wilken nog we jonge Jong, En ook ook die

dat nu is “Alles beter op het maken. moeten toekomst.” doen ze samen Heffernan proberen te we Andrew focussen kunnen hard ons weer trainen de wat denkt en

