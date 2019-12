Andrew Hoj neemt teugels van Creevagh Cooley over

Michael Jung heeft afscheid genomen van zijn "hoop voor komend jaar" Creevagh Cooley (v. Camiro de Haar Z). De elfjarige Ierse merrie komt in handen van de Britse eventingruiter Andrew Hoj. Jung werd met dit paard derde in Boekelo dit jaar. Creevagh Cooley is in Zweeds bezit.

Ook twee jongere paarden verlaten de stallen van Jung. Joseph Murphy neemt Choclat (v. Contendro) over, die vooral door Jungs stalruiter Pietro Grandis gereden werd. Ook Journeyman vertrekt, dit paard gaat naar de Verenigde Staten.

“De stallen blijven niet leeg hoor”aldus Jung in een reactie. “Er staan alweer een jonge Ier en wat nieuwe springtalenten in.”

Bron: St-Georg / Horses.nl

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!