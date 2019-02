Andrew Hoy tijdelijk herenigd met Olympiade-paard Rutherglen

Andrew Hoy komt nog een keer in actie met zijn Olympiade-paard Rutherglen. De Australiër rijdt de inmiddels zestienjarige Hannoveraan in de Eventer's Grand Prix in Bruce’s Field in South Carolina op 1 en 2 maart. De zoon van Ramires werd begin vorig jaar uit de topsport gehaald en leidt een zorgeloos leven als schoolmaster bij Hoy's pupil Isabel Finemore in Amerika.



De in Engeland woonachtige Australiër was zeer succesvol met Rutherglen. Als zesjarige liep het paard zijn eerste 1* en klom snel op naar het hoogste niveau. De Spelen in Londen was een van de hoogtepunten uit de carrière van de Hannoveraan. Als negenjarige liep hij onder Hoy naar de dertiende plaats.

Vijftienjarige leerlinge

Met een derde plaats in de 3* van Millstreet in 2017 werd de topsport carrière van Rutherglen afgesloten. Andrew Hoy vertrouwde Rutherglen toe aan zijn vijftienjarige leerlinge Isabel Finemore. De Amerikaanse won met het paard vorig jaar het nationale kampioenschap voor junioren en Young Riders.

‘Uitstekend werk’

“In januari was ik bij haar op stal en ze doet fantastisch werk”, vertelde Andrew Hoy aan H&H. “Het is mooi om te zien dat ze hem met de zelfde optoming rijdt als ik deed, met een gewone, normale trens. Ik reed weer gewoon met hem weg alsof ik de dag van te voren er nog opgezeten had. Het is fantastisch dat dit jonge meisje in staat is om hem zo goed te rijden – ze heeft uitstekend werk verricht.”

Eventer’s Grand Prix

Andrew Hoy klimt nog een keer in het zadel van Rutherglen op de Eventer’s Grand Prix in South Carolina. Het is een korte eventingwedstrijd met een cross van 2000 meter gebouwd door Captain Mark Phillips. Op de deelnemerslijst prijken verder de namen William Fox-Pitt, Clayton Fredericks, Liz Halliday-Sharp, Lauren Kieffer en Will Coleman.

Bron Horse&Hound