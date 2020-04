Andrew Hoy’s WEG-paard Master Monarch overleden

Op 29-jarige leeftijd overleed 31 maart het eventing-paard Master Monarch (v. Just A Monarch xx). De volbloed was succesvol onder Andrew Hoy met onder meer team brons op de wereldruiterspelen in Aken. Daarvoor was hij onder Hoy's landgenoot Brook Staples zestiende op de Olympische Spelen van Sydney.

In 2003 nam de Australische eventingruiter Andrew Hoy de teugels van Master Monarch over van Brook Staples. Staples was op de Spelen in zijn eigen land zestiende geworden. In Hoy’s eerste seizoen met de volbloed werd hij al negende in Burghley. Daarna volgden nog veel successen waar onder het winnen van de 4* Kentucky Horse Trials in 2006. Later dat jaar veroverde het paar met het Australische team brons op de WEG in Aken. Ook behaalde Hoy met Master Monarch top drie klasseringen in Badminton en Burghley.

De Britse Georgie Strang reed Master Monarch in 2009 en 2010, de laatste twee jaar van zijn sportcarrière.

Op instagram nam Andrew Hoy afscheid: “Ik ben zijn eigenaar erg dankbaar dat hij mij de kans heeft gegeven om op zo’n geweldig paard te rijden en voor de bijzondere tijden die we samen hebben gehad. Zoveel mooie herinneringen.”

Bron Eventing Nation/Instagram