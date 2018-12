Andrew Nicholson nieuwe Eventing-bondstrainer Zwitserland

De Zwitserse bond heeft afgelopen maandag laten weten dat de Nieuw-Zeelander Andrew Nicholson volgend seizoen de nieuwe bondstrainer van het Eventing-team zal worden. Volgends de bond moet Nicholson de Zwitsers de juiste voorbereiding kunnen bieden voor het EK van volgend jaar.

Zwitserland is in een voor haar ongekende situatie beland. Het land is namelijk nog nooit eerder gekwalificeerd voor de Europese Eventing Kampioenschappen op Senioren niveau. Volgend jaar in het Duitse Luhmühlen zal het Zwitserse Eventing-team voor het eerst haar opwachting maken op een EK.

Één grote droom

De Zwitserse bond tracht door Andrew Nicholson aan te stellen als trainer, het team de ultieme voorbereiding te geven voor Luhmühlen. Op haar website reageert de bond: “Lange tijd was het gewoon een grote droom, voor een ieder die erbij betrokken was. Deze droom zal voor het volgende seizoen minstens één keer werkelijkheid worden voor de Zwitsers. Niemand minder dan Andrew Nicholson zal de Zwitserse talenten begeleiden.” Voor de Zwitsers is het niet alleen een Europees Kampioenschap, maar gaat het ook om een groter doel: de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokyo in 2020. Andrew Nicholson hoopt met alle betrokkenen “de juiste weg in te slaan.”

Optimaliseren

Andrew Nicholson traint de ruiters en amazones samen met Ernst Wettstein. De laatste is voornamelijk gericht op dressuur en springen. Nicholson moet “de Cross-vaardigheden van de Zwitserse combinaties optimaliseren” en zo “de Eventing-cultuur in Zwitserland op zijn eigen manier blijven promoten en ontwikkelen.” De Nieuw-Zeelander zelf deed mee aan zes Olympische spelen en plaatste zich er voor zeven. Na team Zilver (1992) en team Brons (1996) won de ruiter op de Spelen van London in 2012 ook team Brons en viel individueel net naast het podium op een vierde plaats. Daarnaast schreef Nicholson vijf keer het prestigieuze Burghley op zijn naam.

