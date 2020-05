Andy Heffernan en Gideon goed door de keuring in Virtual Eventing

50 internationale top eventingruiters van uit alle delen van de wereld zijn aan hun virtuele eventingwedstrijd begonnen. De wedstrijd is in de plaats gekomen van de Badminton Horse Trials die dit weekend zou worden gehouden. De eventing toppers willen zo geld inzamelen voor verschillende goede doelen die helpen in de coronacrisis. Ook TeamNL bondscoach Andy Heffernan gaat de strijd aan.

De wedstrijd van Virtual Eventing is gisteren begonnen met de veterinaire keuring. Alle 50 paarden kwamen met glans door de keuring. Alle ruiters waren prachtig en vaak hilarisch uitgedost. Zo ging Andy Heffernan als dokter, Katherine Coleman als super woman en de Ier Fred Scala bracht zijn paard voor in duikersuitrusting met flippers en al.

Zoals gebruikelijk kon er gestemd worden op de best geklede of nu verklede ruiter en amazone. William Fox-Pitt en Gemma Tattersall kregen de meeste stemmen.

Vandaag begint de dressuur. Alle deelnemers hebben een opname ingestuurd van de 5* dressuurproef die wordt beoordeeld door officiële juryleden. Na de dressuur mogen de paarden naar stal of in de wei en komen de ruiters zelf in actie voor uitdagende ‘cross country’ opdrachten en natuurlijk een afsluitend springonderdeel.

De Nederlandse bondscoach is van start gegaan met zijn toppaard Gideon (v. Lucky Boy), de schimmel waarmee hij vorig jaar ook in Boekelo reed. Naast de individuele wedstrijd is er ook een ‘Nations Cup’. Andy is in zijn eentje Team Holland, dus hij kan alle steun gebruiken om een medaille te winnen.

Alle ruiters hebben zelf een goed doel aangewezen waar ze voor strijden. Heffernan gaat de strijd aan voor de Stichting ZWIC, een organisatie die zorgpersoneel steunt dat zelf tijdens hun werk met corona patiënten is getroffen door het virus. Lees hier meer over ZWIC en ga hier direct naar de pagina waar je een donatie kunt doen voor team Holland.

Bron Virtual Eventing Facebook/Eventing Nation