Astier Nicolas’ Alertamalib’or weer wedstrijdfit

Na een lange revalidatieperiode is Astier Nicolas' 4*-eventer Alertamalib’Or (v. Yarlands Summer Song) weer wedstrijd klaar. De tienjarige Anglo-Arab was in 2017 wereldkampioen bij de zevenjarige paarden in Le Lion d'Angers. Een jaar later raakte hij in Boekelo geblesseerd.

Voor sommigen komt het uitstel van de Olympische Spelen wel heel gelegen. Ook voor Astier Nicolas, de Franse eventingruiter kan weer rekenen op een van zijn toppaarden Alertamalib’Or. De inmiddels tienjarige ruin van Yarlands Summer Song was in 2018 in Boekelo geblesseerd geraakt. Na een lange periode van rust heeft Nicolas het werk weer kunnen hervatten. Op zijn Facebookpagina schrijft de Fransman: “Hij is in orde! Hij is weer aan het werk en in topvorm!”

Tweede medaillewinnaar

Astier Nicolas had na het behalen van het WK-goud met Alertamalib’Or een succesvol seizoen gehad met drie top tien klasseringen op 3* niveau. Het paard had zich in de kijker gelopen voor de Spelen tot de blessure roet in het eten gooide. Maar voor Nicolas was er nog hoop op de Spelen met zijn andere paard Babylon de Gamma (v. Mylord Carthago). De negenjarige Frans gefokte ruin was in 2018 de bronzen medaillewinnaar op het WK voor jonge eventers. Vorig jaar won het paar onder meer de korte 4* in Blenheim.

Met het uitstel van de Spelen naar volgend jaar en nu weer fitte Alertamalib’Or kan Astier Nocolas uitkijken naar een nieuw wedstrijdseizoen.

