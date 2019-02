Barbury Castle blijft ook in 2019 op eventingkalender

Ook in 2019 kan de populaire internationale eventingwedstrijd Barbury Castle weer worden gehouden. Al enkele jaren is het voortbestaan van de wedstrijd onzeker na veranderingen in het beheer van het landgoed. Dit jaar is Musketeer Event Management, de organisator van onder andere Burnham Market en Houghton Hall, de reddende engel.

Het voortbestaan van de wedstrijd bij Barbury Castle in Wiltshire wordt al een aantal seizoenen bedreigd omdat het beheer van het landgoed in andere handen kwam. In 2017 nam de Event Rider Masters de organisatie voor twee jaar in handen. Maar Barbury is van deze kalender geschrapt omdat er wedstrijden op het vaste land zijn bij gekomen.

Titelsponsor trekt zich terug

Ook titel sponsor St James Place heeft zich teruggetrokken, waardoor de wedstrijd voor dit jaar op losse schroeven kwam te staan. In Musketeer Event Management heeft de wedstrijd een nieuwe organisator gevonden. Directeur Alec Lochore, die ook de organisatie van onder andere de Spelen van Londen had en de Olympische Spelen van Tokio onder zijn hoede heeft, is blij met Barbury.

‘Altijd de beste ruiters’

“Ik ben heel blij dat ik de gelegenheid heb gekregen om Barbury International te organiseren”, zegt Lochore. “Sinds de eerste wedstrijd in 2005 heeft het altijd de beste ruiters uit de sport aangetrokken en heeft het een belangrijke plaats op de internationale eventingkalender.”

Barbury International is dit jaar van 4 tot en met 7 juli.

Bron Grandprix-replay.com