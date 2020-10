Belgisch eventingkampioenschap strijd tussen KWPN’ers

Op het Belgisch kampioenschap voor vijfjarige eventingpaarden in Minderhout, België stonden KWPN’ers op de eerste en tweede plaats. Laurine Thijs pakte met Kizzy-Jane (v. Vittorio) de winst. De Nederlandse Sanne de Jong reed de nummer twee, Kilroy MBF (v. Connect).

Er gingen 27 vijfjarige eventingpaarden van start bij de Blauwbossenruiters in Minderhout. Uiteindelijk ging Laurine Thijs met Kizzy-Jane (Vittorio uit Grace-Jane PROK van Hopalong Cassidy, fokker Damstra uit Arum) er met de eerste plaats vandoor. Dankzij een foutloos springparcours begon Laurine Thijs haar crossparcours met een eerste plaats, waarbij zij deze stand behield na de cross te beëindigen met een tijdfout.

Nek-aan-nek

Toch was het een nek-aan-nek race tussen de eerste en tweede plaats, maar door een iets mindere start in de dressuur nam de Connect-zoon Kilroy MBF (uit Ginelly MBF van Quasimodo vd Molendreef, fokker A.G.C. Verkerk uit Hoofddorp) de tweede plaats in. Deze vijfjarige KWPN’er werd gereden door de Nederlandse Sanne de Jong.

Bron: KWPN / Horses.nl