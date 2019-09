Belgische eventingruiter Joris Vanspringel geschorst wegens dierenmishandeling

Viervoudig Olympisch eventingruiter Joris Vanspringel is door de FEI voor negen maanden geschorst. Op een clinic in Zuid Afrika, afgelopen november, mishandelde hij een pony die niet wilde springen. Vanspringel zou een zweep hebben stukgeslagen op het dier en de pony liep ook bloedblaren op. De schorsing die de FEI de Belg oplegde ging vlak voor het EK eventing in Luhmühlen in, waardoor hij een teamplaats en het kampioenschap misliep.

De 56-jarige Joris Vanspringel werd beschuldigd van het mishandelen van de pony Sherwill Valerian van een veertienjarige amazone die deelnam aan de clinic van de Belg in Zuid Afrika. De pony weigerde herhaaldelijk voor een hindernis en Vanspringel leende sporen en zweep van de amazone om de pony over de hindernis te krijgen.

Bloedblaren en uitgeput

De pony kwam met bloedblaren en totaal uitgeput terug bij de trailer. Het leidde tot een klacht tegen Vanspringel bij de Zuid Afrikaanse federatie die het doorspeelde naar de FEI. Tijdens het FEI tribunaal, het vonnis werd op 30 augustus gepubliceerd, werd de Belg schuldig bevonden aan de mishandeling en kreeg hij negen maanden schorsing opgelegd en een boete van 3000 Zwitserse Francs en 3000 ZF kosten.

Excuses

Vanspringel ontkende de aantijgingen niet, maar zei dat hij zich “erg verdrietig” voelde na het lezen van de aanklacht en heeft zich schriftelijk bij de ouders en de jonge amazone verontschuldigd.

Geen EK

Door de schorsing die Vanspringel opgelegd kreeg, liep hij het EK eventing in Luhmühlen mis. De ruiter was met Imperial van de Holtakkers (v. Quidam de Revel) opgenomen in het Belgische equipe. De KBRSF heeft akte genomen van de uitspraak van de FEI. De advocaat van Joris Vanspringel stelt de bewijslast in vraag en heeft bij het Internationaal Sporttribunaal ‘TAS’ beroep aangetekend. Tot dan onthouden de KBRSF en Joris Vanspringel zich van elk commentaar, staat op de website van de KBRSF.

Bron Horse&Hound