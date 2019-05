Bettina Hoy’s Designer onder Dirk Schrade aan start in Luhmühlen

Door haar drukke werkzaamheden als bondscoach van het Nederlandse eventingteam heeft Bettina Hoy besloten om tijdelijk haar wedstrijdpaarden onder te brengen bij anderen. Zo is haar toppaard Designer (Dali X x Concepcion xx) naar de stallen van Dirk Schrade gegaan die de training voortzet en ook de wedstrijdplanning van Hoy met de vijftienjarige Westfaler heeft overgenomen.

Aan St.Georg vertelt Bettina Hoy: “Designer staat bij Dirk Schrade in Schleswig-Holstein. Ik heb de komenende weken helemaal geen tijd en heb ook voor mijn dressuurpaard een bijrijder gezocht. En omdat ik niemand zo waardeer en vertrouw als Dirk, heb ik hem Designer gegeven.”

‘Ik houd alle opties open’

Hoy heeft zelfs overwogen om Designer te verkopen vanwege haar activiteiten als bondscoach van de Nederlanders. “Het is goed dat hij wedstrijden blijft lopen voor het geval iemand op zoek is naar een ‘ready-to-go-paard'”, zoals Hoy zegt. Maar misschien gaat Hoy toch zelf weer met hem verder. “Ik houd alle opties open. Als de Nederlanders niet in aanmerking komen voor Tokio en onze samenwerking eindigt, kan ik me voorstellen om weer wedstrijden te gaan rijden.”

Geen EK

Dirk Schrade zal Designer half juni voor het eerst starten in Luhmühlen, niet in de 5*, maar in de korte 4*-wedstrijd. Voor een plaats in het Duitse team voor het EK in eigen land vindt Bettina Hoy het te vroeg. Daarvoor zou het nieuwe paar in een te korte periode nog twee lange wedstrijden moeten lopen en is het risico op blessures te groot.

De vijftienjarige Designer liep onder Hoy het EK in Blair Castle in 2015 en was onder meer al een keer vijfde in Badminton en zesde in Burghley. Twee jaar geleden werd Hoy derde in de 4* (nu 5*) van Luhmühlen.

