Bjinse Venderbosch: ‘Eerst mijn studie en dan kijk ik wel’

Bij de Young Riders won Bjinse Venderbosch vandaag met Vesuve d’Aveyron de nationale eventingtitel. Bij de junioren was die eer voor de 16-jarige Kristy Snepvangers. De kampioenen vertellen iets meer over de wedstrijd en hun training en paarden.

De 20-jarige Bjinse Venderbosch werd in 2017 en 2018 Nederlands kampioen bij de junioren en reed nu een ‘bijna’ thuiswedstrijd. De student International Business is geboren en getogen op de Radstake waar de wedstrijd werd verreden, maar heeft zijn paarden tegenwoordig enkele kilometers verderop staan bij Merel Blom.

‘Ook mentale training’

“Ik doe alles rondom de paarden met Merel samen. Mijn kampioenspaard Vesuve d’ Aveyron heb ik ook via Merel gekregen. Tegenwoordig train ik altijd bij haar, maar zij leert me meer. Ook op het mentale vlak helpt ze mij enorm. Voor nu ben ik hier super blij mee, maar ik wil vooral verder komen en een betere ruiter worden. Natuurlijk heeft de corona periode heel veel vervelende gevolgen, maar voor mijn rijden was het niet zo erg, Het heeft mij de tijd gegeven echt weer een stap te zetten in beter leren paardrijden. Als je ook veel wedstrijden hebt, moet je daar altijd je schema’s op aanpassen, nu was er ook tijd om dingen verder uit te werken. Of ik echt verder wil in de paarden weet ik nog niet. Eerst mijn studie en dan kijk ik wel hoe het loopt. Ik heb voor nu twee hele fijne paarden en hoop volgend jaar ook een keer vierster te kunnen rijden.”

Kristy Snepvangers: ‘Ik ben zo trots op mijn paard’

Junioren kampioen Kristy Snepvangers is pas 16 jaar en kan dus voorlopig nog bij de junioren blijven rijden. Het goud van dit weekend was haar eerste medaille op een NK, ze vertelt enthousiast. “Het ging echt super goed hier. Ik heb al een paar keer internationaal goed mee kunnen doen, maar dat het dan hier op een NK ook zo lukt dat is wel echt heel bijzonder. Mijn paard Ted (officieel Gaelic Lad) is nu in zo een goede conditie, dat hij ook echt een titel verdient. Vooraf had ik het niet verwacht, maar er wel heel erg op gehoopt ook omdat ik wist dat mijn paard zo fit was. Ik ben zo trots op mijn paard, hij pakte in de cross echt als een machine aan en liet het voor mij makkelijk voelen. Heel bijzonder. Ik heb hem nu twee jaar en dit jaar zijn we echt naar elkaar toegegroeid en gaat het wedstrijd na wedstrijd beter.”

Bron: KNHS / Horses.nl

