Bjinse Venderbosch wint korte 3* in Pratoni

Bjinse Venderbosch stond na de dressuur en het springen al op een goede uitgangspositie in de korte 3* in het Italiaanse Pratoni del Vivaro. Met een foutloze cross en net binnen de optimale tijd stuurde hij zijn Vesuve d'Aveyron (v. Jaguar Mail) op zijn dressuurscore naar de zege.

In de dressuur kwam Venderbosch met de elfjarige Franse gefokte Vesuve d’Aveyron uit op 66.79% wat 33.20 punten betekende. Het paar bleef vervolgens in het springen foutloos en klom naar de derde plek. Ook de cross legde Venderbosch foutloos af en bleef binnen de optimale tijd. Met 33.20 punten pakte de man uit Harreveld bij Varsseveld de overwinning met bijna drie punten voorsprong op de nummer twee Emiliano Portale met Aracne Dell’Esercito Italiano (v. Lucsan).

Korte 4*

In de korte 4* pakte Ingrid Klimke de zege met haar kampioenspaard SAP Hale Bob OLD (v. Helikon XX). De Duitse kampioene bleef op haar dressuurscore van 24.40 punten. Merel Blom hield haar derde positie vast na de cross met The Quizmaster (v. Albaran XX). Blom croste foutloos en binnen de tijd. Haar eindtotaal kwam uit op 38.10 strafpunten.

Willemina van der Goes werd met Ekino (v. Carthino Z) tiende, Janneke Boonzaaijer werd op Campbelle WS (v. Van Gogh) twaalfde.

Lange 4*

Ook de lange 4* ging naar Ingrid Klimke, nu met SAP Asha P (v. Askari). Klimke voegde opnieuw geenstrafpunten toe aan haar dressuurscore van 26.90. De beste Nederlander kwam op de achtste plaats en die ging naar Janneke Boonzaaijer met ACSI Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel). Ze eindigde op 36.50 punten. Zowel in de cross als in het springparcours liep ze wat tijdfouten op.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl