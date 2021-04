Blessure Fletcha van ’t Verahof zet streep door Olympische ambities

Karin Donckers laat via haar Facebook-pagina weten dat ze haar 16-jarige topper Fletcha Van ‘T Verahof (v. Vigo D’Arsouilles) moet terugtrekken voor de Olympische Spelen in Tokio. Het paard blesseerde zich enkele weken geleden tijdens een training. Donckers: "We gaan hem nu voorbereiden voor het Europees Kampioenschap, eind september 2021 in Zwitserland."

Met Fletcha van ’t Verahof nam Karin Donckers deel aan de Olympische Spelen in Rio, maar een val in de cross haalde het paar uit de strijd. Drie keer kwam Donckers uit met de BWP’er op de Europese kampioenschappen, twee keer namen ze deel aan de wereldruiterspelen. In Caen werd Donkers individueel vijfde.

Afgelopen jaar liep het duo twee wedstrijden. In de korte 3* in Kronenberg werd Donckers vijfde en later in het jaar wonnen ze de korte 4* in Barroca d’Alva.

