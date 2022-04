Blom en De Jong op koers in Strzegom

Op de eventingwedstrijd in Strzegom, Polen, doen de Nederlandse dames mee om de winst. In de korte driester was Merel Blom met Corminta vom Gwick (v. Cormint) de beste in de dressuurproef met 27,4 strafpunten. Blom kreeg een balk in het springen en staat vooralsnog tweede achter de Poolse ruiter Mateusz Kiempa met Libertina (v. Con Sherry), die foutloos bleef op zijn dressuurscore van 29,2. Sanne de Jong staat met Jersey MBF (v. Fibonacci) voorlopig op de derde plaats met 33,8 strafpunten na een balk in het springparcours.

In de CCI3*-S staat Blom ook voorlopig zesde, met Vesuve d’Aveyron (v. Jaguar Mail), die tiende stond na de dressuur en foutloos door het springparcours kwam.

Blom vierde in korte Tweester

Aan de leiding in de CCI2*-S gaat voorlopig de Poolse Zuzanna Spolowicz met Bankier (v. Awans), op haar dressuurscore van 32,3 strafpunten. Vierde staat nu Merel Blom, die ook foutloos was in het springen met de zevenjarige Hallo 53 (v. Casaltino).

Morgen cross

In de vierster gaat de Duitser Nicolai Aldinger aan de leiding met Timmo (v. Timolino). Hij staat na een foutloos springparcours nog op 28,6 strafpunten en heeft 4,5 punt voorsprong op de concurrentie. Zondag is de crosscountry in Strzegom.

Bron: Horses.nl