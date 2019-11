Blom en Venderbosch goed aan het rijden in Italië

Op de internationale eventingwedstrijd in het Italiaanse Pratoni del Vivaro komen een aantal Nederlandse combinaties aan de start. Bjinse Venderbosch strijdt om een podiumplek in de korte driester. Merel Blom start in een aantal rubrieken en staat er momenteel goed voor in de tweester en de lange vierster.

Het tussenklassement van de lange vierster wordt na de cross aangevoerd door de Franse Gwedolen Fer met Romantic Love (v. L’Arc de Triomphe). Het duo stond tweede na de dressuur en reed een bijna foutloze cross. Ook op plaats twee en drie staan Franse combinaties. Merel Blom staat momenteel elfde met Ceda (v. Aragorn) na een vierde plek in de dressuur en 15,60 strafpunten voor tijd in de cross.

In de korte vierster gaat vooralsnog de Zwitser Felix Vogg aan de leiding met Cayenne (v. Careful). Het is een klein deelnemersveld. Merel Blom behaalde met Limited Edition (v. Ibisco) en Lykkegaard’s La’maria (v. Luganer) geen hoge dressuurscores en staat ondanks keurige crossresultaten wat op achterstand.

CCI 3*: Venderbosch voorlopig tweede

Bjinse Venderbosch staat in de korte driester met Vesuve d’Aveyron (v. Jaguar Mail) op de tweede plaats na een prachtige score van 72,95% in de dressuur en een cross met alleen 5,20 strafpunten voor tijd. Jade Woeltjes bezet met The Joker (v. Kreator) in het tussenklassement nu op de zesde plaats, zij stond derde na de dressuur en krijg 12 strafpunten voor tijd in de cross.

CCI2*: Blom en Giant Prospect beste in cross

In de korte tweester staat Blom vooralsnog tweede met Giant Prospect BB (v. Lauries Crusador XX). Ze was vierde na de dressuurmaar reed de beste cross van het veld en moet nu alleen de Italiaanse Rebecca Chippero met Dassett Master (v. Baio) nog voor zich dulden.

Morgen is voor alle rubrieken het afsluitende springparcours.

Bron: Horses.nl