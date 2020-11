Blom en Venderbosch op derde posities in Italië

In de korte 3* en de korte 4* van Pratoni del Vivaro staan twee Nederlandse combinaties op de voorlopige bronzen positie na de crosscountry. Merel Blom staat derde in de korte vierster met The Quizmaster (v. Albaran XX), zij voegde in de cross slechts 0,4 strafpunt voor tijd aan haar dressuurscore toe en staat nu op 31,70 punten totaal. Bjinse Venderbosch staat met Vesuve d'Aveyron (v. Jaguar Mail) derde in de korte driester, op 33,20 strafpunten na een foutloze cross.

Ingrid Klimke gaat aan de leiding in de korte vierster, net als in de lange vierster. Met SAP Hale Bob OLD (v. Helikon XX) heeft de Duitse ruim tien punten voorsprong op de concurrentie. Ze staat nog op haar dressuurscore van 20,80 strafpunten.

In de korte vierster staan in het tussenklassement ook de Nederlandse amazones Wilhelmina van der Goes, Sanne de Jong en Janneke Boonzaaijer nog in de top tien.

Korte driester

In de korte driester gaat thuisamazone Susanna Bordone aan de leiding met Emerald Jonny (v. Waldo van Dungen). Zij staat op 31,40 strafpunten, binnen een balk van Venderbosch.

Tussenstand korte 4*

Tussenstand korte 3*

Bron: Horses.nl