Blom leidt Nederlands podium in korte driester Strzegom

Merel Blom en Sanne de Jong bezetten samen het gehele podium van de CCI3*-S in het Poolse Strzegom dit weekend. Blom won de wedstrijd met Corminta vom Gwick (v. Cormint) en werd tweede met Vesuve d'Aveyron (v. Jaguar Mail). Sanne de Jong was derde met Jersey MBF (v. Fibonacci).

Daarmee gingen de dames de Poolse ruiter Mateusz Keimpa voorbij, die zaterdag na de dressuur en het springen nog aan de leiding ging. Blom reed met haar beide paarden een foutloze cross. Corminta kwam daarmee, na een balk in het springen, op 31,4 strafpunten. Vesuve eindigde op de dressuurscore van 35,1. Sanne de Jong had vier strafpunten voor tijd in de cross en een balk bij het springen. Zij eindigde op 37,8. Dat was boven Kiempa, die 9,2 strafpunten voor tijd in de cross moest noteren.

Korte tweester: derde plek voor Blom

Blom werd ook nog eens derde in de korte tweester, met de zevenjarige Hallo 53 (v. Casaltino). Het duo reed een foutloze cross en eindigde op de dressuurscore van 34,7. De winst was hier voor de Poolse Daria Kobiernik die met Ideal Girl naar 33,4 strafpunten reed. De korte vierster werd dit weekend gewonnen door de Zweedse ruiter Christoffer Forsberg. Met Hippo’s Sapporo (v. Perechlest) telde hij alleen 4 strafpunten in het springparcours bij zijn dressuurscore van 29,3.

Bron: Horses.nl