Blom na dressuur op kop in korte 3* en 2* Bicton; Lips vijfde in Montelibretti

Merel Blom is gisteren met twee van haar paarden goed begonnen aan de korte 3* en 2* wedstrijd in het Engelse Bicton. In de 3* heeft de Aaltense amazone met The Quizmaster (v. Albaran xx) na de dressuur de leiding genomen. Op Giant Prospect BB (v. Lauris Crusador xx) staat ze in de 2* na de dressuur ook eerste. In deze wedstrijd staat Willemina van der Goes op een mooie tweede plek met Fulco (v. Azteca VDL).

In de dressuur van de korte 3* reed Merel Blom de Albaran-zoon The Quizmaster naar een hoge score van -22.5. Een mooie uitgangspositie voor de cross. Achter haar staat de Brit Will Rawlin tweede met V.I.P Vinnie (v. Valentino) met -24. Daarnaast reed Blom Limited Edition (v. Ibisco xx) met -30.7 naar de achttiende plek en met Lykkegaard’s La’Maria (v. Luganer) staat Blom 22ste.

Korte 2*

In de 2* kwam Merel Blom met Giant Prospect BB tot -24.2 wat haar naar de eerste positie bracht. Willemina van der Goes staat tweede met Fulco met 26 strafpunten. Op de zevende plaats na de dressuur staat Bjinse Venderbosch met de Anglo Vesuve D’Aveyron (v. Jaguar Mail) en Sterre van Houte staat elfde met Bloms voormalige paard Chiccolino (v. Chico’s Boy).

Lips vijfde in Montelibretti

Tim Lips reisde dit weekend naar Italië waar hij met Lacoste Z (v. Lucky Boy) in de lange 4* start. Met de negenjarige schimmelmerrie werd hij in Waregem in de Nations Cup wedstrijd uitgeschakeld door een val op de laatste watercombinatie. In Montelibretti is Lips goed begonnen in de dressuur. Hij staat met Lacoste Z vijfde na de dressuur met -34.7. Twee fouten in de proef kostten hem de nodige punten. Vanmiddag is in Italië de cross.

Bron Horses.nl