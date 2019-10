Alice Naber-Lozeman en ACSI Peter Parker start niet in Boekelo

ACSI Eventing teamlid Alice Naber Lozeman heeft zich terug moeten trekken voor Boekelo. ACSI Peter Parker (v. I'm Supposin XX) is vanwege een kleine gevoeligheid niet fit to compete. In goed overleg met teamdierenarts Leendert-Jan Hofland is besloten hem niet te laten starten.

Alice Naber zegt: “Erg verdrietig, maar het is nog verdrietiger als ik na de cross op zondag niet zou kunnen springen. De gezondheid van mijn vriendje staat voorop! Hij is vrolijk en ik rijd hem elke dag, maar een zware viersterren cross is nu niet verantwoord. Misschien volgend jaar weer.”

Drievoudig Nederlands kampioen ACSI Peter Parker liep Boekelo zes keer. In zijn loopbaan kwam hij tot nu toe maar liefst 59 keer internationaal aan de start. Daarvan eindigde hij 24 keer in de top tien en won hij zes keer. Hij liep het EK in 2015 en de Olympische Spelen in Rio 2016. Alice besluit: “Eén keer winnen is

moeilijk, maar blijven winnen en presteren is nog moeilijker. De gezondheid van mijn vriendje is mij alles waard. Hij blijft nu thuis.”

Bron: Horses.nl/Persbericht