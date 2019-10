Bettina Hoy: ‘We hadden alle pech die je maar kunt hebben’

Er moet nog gesprongen worden in Boekelo, maar Nederland is al uit de strijd voor een Tokyo-ticket. Bondscoach Bettina Hoy wijt dat gegeven deels aan pech, en aan het ontbreken van goede paarden. ""We hebben het hele jaar al alle pech die je maar kunt hebben. Echt alles ging mis. We hebben goede ruiters, maar geen toppaarden", vertelt Hoy aan de NOS.