Boekelo: Tim Lips nog op 2, Van der Goes dressuurverrassing met plaats 8

Op de eerste dressuurdag van de 50ste editie van Military Boekelo reden alle Nations Cup-teamruiters (lees hier het verslag van de eerste dag) en de top-4 van gisteren is niets veranderd nu ook alle individuele starters hun dressuurproef gereden hebben. De Duitse Sophie Leube staat nog op 1, Tim Lips op 2, Tamra Smith op 3 en William Fox-Pitt op 4. Het klassement is verderop wel wat gewijzigd: de Duitse Malin Hansen-Hotopp reed zich de top-5 binnen met haar tweede paard Monsieur Schnabel, de Amerikaanse Tamra Smith werd (gedeeld) zesde met haar tweede paard Coolparks Sarco en de Nederlandse Willemina van der Goes-Petter ging ging met Ekino drie van de vier TeamNL-ruiters voorbij met een 8ste plaats.

Even zag het er zelfs naar uit dat Van der Goes de leidende positie zou overnemen. Dat had zij vooral te danken aan de enorm sterk uitgevoerde stap en drafreprises. In normaal gesproken haar sterkste onderdelen die in galop uitgevoerd dienen te worden liet zij enige steekjes vallen, die door de jury zwaar werden afgestraft. De score kwam uit op 73,89% en Van der Goes gaat dus met 26,1 strafpunten naar de cross. “Het was mijn droom om voor mijn vijftigste in Boekelo van start te mogen gaan en ik ben er trots op dat ik dat nu heb bereikt”, vertelt Van der Goes.

‘Erg blij droom waar te maken’

Haar paard Ekino, in Nederland gefokt, werd eerst door haar man Maurits bereden. Maar nadat de de ruin op vierjarige leeftijd haar echtgenoot een aantal malen tot zandruiter had gepromoveerd, besloot Willemina hem te gaan rijden. “Ik heb mij en Ekino heel geleidelijk aan via vele wedstrijden voorbereid op deze wedstrijd. En eerlijk gezegd waren we er vorig jaar ook klaar voor om in Boekelo van start te kunnen gaan. Maar toen gooide Covid-19 roet in het eten. Je kunt je dus voorstellen dat ik erg blij ben dat ik mijn droom kan waarmaken.”

Startnummer 50

Leuk detail is dat Willemina van der Goes-Petter, kasteelvrouwe op landgoed Maarsbergen, van start gaat met nummer 50. Niet alleen vanwege haar droom voor haar vijftigste in Boekelo in actie te mogen komen, ook omdat het gebeurt in het jaar dat de military in het Twentse coulisselandschap vijftig jaar bestaat.

Boekelo nu al geslaagd

Van der Goes vertelt met een doordacht plan in de cross van start te zullen gaan met als uiteindelijk doelstelling op zondag een goede eindklassering te realiseren. Op de vraag wanneer ‘Boekelo’ voor haar geslaagd is, klinkt het gevat: “Dat is het al omdat mijn droom is uitgekomen. Ik heb nooit gereden om ergens te winnen, wel om hier mee te mogen doen. En natuurlijk zou het helemaal geweldig zijn als ik zondag in het klassement voorkom.”

Galopwissels

Regerend Nederlands kampioen Merel Blom kwam als laatste deelnemer in de dressuurbaan met haar individuele troef Ceda N.O.P. Ook zij leek lange tijd op weg naar een top drie klassering tot de galopwissels roet in het eten gooiden, waardoor zij zich uiteindelijk als negende (73,82%/26,2 strafpunten) eindigde in de dressuur.

Merel Blom met Ceda N.O.P. Foto: © Ashley Claus/Claus Close Up

Verschillen marginaal na dressuur

Na de dressuur zijn de verschillen marginaal, want het verschil tussen Leube (24,4 strafpunten) en de nummer 42 in de tussenstand, de Fransman Gireg de Croz, is minder dan tien strapunten. Daardoor lijkt het dan ook meer dan waarschijnlijk dat na de cross het klassement enorme verschuivingen te zien gaat geven. Onder deze 42 combinaties bevinden zich onder anderen de Nederlanders Laura Hoogeveen met Wicro Quibus (21ste), Sanne de Jong met Enjoy (38), Jordy Wilken met Curacao (40), debutant Thierry van Reine met ACSI Harry Belafonte (41), terwijl Merel Blom met haar teampaard Crossborder Radar Love NOP op de 43ste plek staat.

Vertrouwen

Bondscoach Andrew Heffernan toonde zich zeer tevreden over de prestaties van de Nederlandse ruiters. ”We hebben niet het beste jaar achter de rug, maar wat ik heb gezien geeft vertrouwen voor de toekomst. Ik heb genoten van de ritten van Tim Lips, Willemina van der Goes en Merel Blom. Voor morgen hoop ik dat de ruiters in de cross hun verstand blijven gebruiken. Dan moet het mogelijk zijn dat ze allemaal zonder hindernisfouten over de eindstreep komen. Al zal de ene ruiter daarvoor iets meer tijd nodig hebben dan de ander.”



De Brit, die na een tiental deelnames als ruiter debuteert als bondscoach, is verder van mening is dat de Nederlandse eventingsport een ‘turnaround’ nodig heeft om de aansluiting bij de Europese top te hervinden. “Er ligt druk op, maar meer op mij dan op de ruiters”, aldus de man die bij de KNHS nog een contract heeft tot en met volgend jaar.



Omdat op de eerste dag van Military Boekelo-Enschede alleen de ruiters in actie kwamen, die deel uitmaken van een landenteam, trad in het landenklassement waarin Oranje vijfde is geen wijziging op.

Tussenstand na dressuur

Bron: Horses.nl/Persbericht