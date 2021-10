Europees kampioene en tweevoudig oud-winnaars naar Boekelo

De vijftigste editie van Military Boekelo-Enschede (7 tot 10 oktober) heeft ook dit jaar een prima deelnemersveld. Op de deelnemerslijst staan onder andere regerend Europees kampioene Nicola Wilson, die in 2015 'Boekelo' al eens op haar naam schreef, Ingrid Klimke, Andreas Dibowski en William Fox-Pitt. Dibowski en Fox-Pitt wonnen wonnen allebei al twee keer eerder in Boekelo.

Voor Nederland komen Merel Blom, Sanne de Jong, Jordy Wilken, Nina de Haas, Laura Hoogeveen, Willemina van der Goes Petter, Thierry van Reine en Tim Lips in actie. De Jong neemt de door haar ouders gefokte Enjoy mee naar Boekelo. Voor wat betreft de Nederlandse titel is Merel Blom de grote favoriet. Zij verdedigt haar titel met Ceda N.O.P. en brengt daarnaast Crosscorder Radar Love N.O.P. aan de start.

Bron: Persbericht