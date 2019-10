Ilonka Kluytmans: ‘Heel Nederland kom naar Boekelo, ’t is super mooi!’

Alle Nederlandse teamleden hebben gisteren op de eerste dag van de Military Boekelo-Enschede hun dressuur gereden. Ook drie individuele amazones hebben het eerste onderdeel erop zitten, de twee KNHS Talententeam leden Nina de Haas en Janneke Boonzaaijer en Ilonka Kluytmans. De Haas en Boonzaaijer debuteren in Boekelo en Kluytmans was al eens eerder in het Twentse land.

In een interview na de dressuur vertelden de drie amazones over de start van de wedstrijd. Nina de Haas kreeg voor haar proef met Cocu (Namelus x Karandasj) 41.40 punten. De Haas: “Hij was best wel gespannen door de omgeving, ik kreeg wel wat fouten maar op zich wel tevreden voor de eerste keer Boekelo.”

‘Paar spanningsdingetjes’

Janneke Boonzaaijer scoorde met ACSI Champ de Tailleur (Quidam de Revel x Oberon du Moulin) 67,71% (-32.30 punten) en staat gelijk met Raf Kooremans op de 27ste plaats. Boonzaaijer: “Ik was echt heel blij, hij ging goed en had geen grote fouten, alleen een paar spanningsdingetjes hier en daar – een bocht die niet helemaal voor een 10 gebogen was.”

‘Gewoon gas geven in de cross’

Ilonka Kluytmans keek heel tevreden terug op haar dressuurproef met de elfjarige Image Of Roses (Sheyenne de Baugy x Feinschnitt I), ze staat vlak achter Boonzaaijer op de 31ste plaats met -33.10. “Ik ben heel tevreden, we hebben onze beste score neergezet van dit seizoen”, aldus Kluytmans. “Er zaten wel een aantal duidelijke verbeter punten in. Het paard wordt sterker en gaat zich meer dragen. Het appuyement had nog wel iets beter gekund. Ik had gehoopt om begin dertig te rijden, nou ja het is 33 geworden, we moeten gewoon gas geven in de cross. Ik heb de cross nu drie keer gelopen en het is fantastisch! Zo mooi afgewerkt, het is echt geweldig. Ik zou tegen heel Nederland zeggen: kom naar Boekelo want het is super mooi!!”

Bron Horses.nl/Facebook Military Boekelo-Enschede