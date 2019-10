In Beeld: Cross Boekelo

De crosscountry in Boekelo was mooi, het was nat, het was spectaculair en voor de Nederlanders niet zo'n heel groot feest. Wel voor het publiek uit Enschede en verre omgeving dat zich niets van de regen had aangetrokken en zoals altijd in grote getalen langs de kant stond. Merel Blom en Jordy Wilken reden beiden een goede cross, maar verder lieten vooral de Duitsers zien dat ze momenteel vrijwel onverslaanbaar zijn. Arnd Bronkhorst was erbij en maakte voor ons weer prachtige foto's.