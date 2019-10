Military Boekelo-Enschede: België doet goede zaken richting Tokio

Alle teamruiters hebben in Boekelo de cross erop zitten en de voorlopige stand in de laatste wedstrijd in de Nations Cup serie kan worden opgemaakt. De Duitsers gaan soeverein aan de leiding op hun dressuurscore van 78.10. Australië staat op de tweede plek met slechts drie strafpunten voorsprong op de verrassend goed rijdende Belgen. De zuiderburen doen goede zaken om de laatste ticket voor Tokio te bemachtigen, maar de Zwitsers staan nog net voor.

De drie Duitse teamruiters met Sandra Auffarth en Let’s Dance (v. Lancer II) op kop in het klassement, hielden in de cross de lei schoon. Michael Jung was de eerste vandaag die foutloos en binnen de tijd bleef met zijn fischerRocana FST. Daarna herhaalde Ingrid Klimke met SAP Asha P (v. Askari) het kunststukje. En Auffarth was met haar nieuwe aanwinst Let’s Dance de laatste teamruiter die nul bleef. Zij heeft in het individuele klassement haar koppositie behouden.

Bij de Belgen zorgde Lara De Liedekerke met Alpaga d’Arville (v. Wunder Boy vd Zuuthoeve) voor het beste resultaat met een foutloze ronde binnen de tijd. Ook haar teamgenoten Constantin van Rijckevorsel met de KWPN’er Beat It (v. Quidam de Revel) en Senne Vervaecke met Feebe van Alsingen (v. Wandor vd Wispelaere) bleven zonder hindernis fouten. Zo klommen de rode duivels naar de derde plek in het klassement, net achter Australië.

De Belgen houden een goed uitzicht op de laatste ticket voor de Olympische Spelen in Tokio. Hun naaste concurrent Zwitserland staat op de vijfde plaats, maar heeft in de ranking nog een lichte voorsprong. Voor Nederland is een goede klassering in de landenwedstrijd ten einde. Door het uitvallen van Andrew Heffernan en de weigering van Raf Kooremans in de cross staat Nederland op een roemloze elfde plaats. Alleen de Ieren hebben ze achter zich gelaten.

Bron Horses.nl