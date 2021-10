Military Boekelo: Groen licht voor Nederlandse eventingpaarden

Military Boekelo-Enschede is vandaag begonnen met de veterinaire keuring. Drie paarden verschenen niet voor de vetcheck, alle overige paarden zijn fit genoeg bevonden. Daaronder de acht paarden van de Nederlandse deelnemers. In totaal doen 61 combinaties uit twaalf landen vanaf donderdag een gooi naar de zege.

Negen teams komen in aanmerking voor de hoofdprijzen in de finale van de strijd om de Longines FEI Nations Cup. De Fransman Jean Lou Bigot met Aktion de Boheme, de Britse Emma Hyslop-Webb met Darrant en de Zweed Niklas Lindbäck met Focus-Filiocus verschenen niet voor de keuring en nemen dus niet deel.

TeamNL

Voor TeamNL van coach Andrew Heffernan komen Merel Blom met Crossborder Radar Love N.O.P., Sanne de Jong met Enjoy, Tim Lips met Lady Chin van ’t Moerven Z en Jordy Wilken met Curacao in actie. De overige Nederlandse deelnemers in Boekelo zijn Merel van der Bom met haar tweede paard Ceda, Wilhelmina van der Goes-Petter met Ekino, Laura Hoogeveen met Wicro Quibus en Thierry van Reine met ACSI Harry Belafonte. De individuele deelnemers van het gastland rijden pas op vrijdag.

Alle Oranjeruiters op eerste dag

Sanne de Jong is de eerste starter voor Oranje. Ze komt om 10.14 uur als derde in de ring voor de dressuur, waarin ze wordt voorafgegaan door de Fransman Benjamin Massie met Climaine de Cacao en de Duitse favoriete op het eerste onderdeel Ingrid Klimke met Equistro’s Siena Just do It. Ook de drie andere teamleden van Nederland werken hun dressuurproef al donderdag af. Merel Blom start om 11.03 uur, Tim Lips om 12.21 uur en Jordy Wilken om 14.35 uur.

Nederlandse titel

In Boekelo staat traditiegetrouw ook de Nederlandse titel op het spel. Die wordt verdedigd door Merel Blom met Ceda, waarmee de amazone uit Aalten dit keer individueel van start gaat.

Startlijsten en uitslagen

Bron: Persbericht