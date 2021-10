Military Boekelo: jarige Tim Lips debuteert met tweede plaats

Tim Lips bezorgde zichzelf vandaag een mooi verjaardagscadeau. Op zijn 36-ste verjaardag staat hij na de eerste dag van de dressuur op Military Boekelo-Enschede knap tweede bij zijn eerste wedstrijd met Lady Chin van ’t Moerven (v. Lord Chin). Daarmee stelt Lips zich meteen kandidaat voor de Nederlandse titel.

Tim Lips werd door de jury gewaardeerd met 24,5 strafpunten (75,49%) en heeft, nadat alle leden van de negen deelnemende teams in actie zijn gekomen, een minimale achterstand op de leidende Duitse amazone Sophie Leube met Jadore Moi (v. Conthargos).

Proef waarop ik hoopte

“Lady Chin is een heel fijn paard”, vertelt Tim Lips. “Ze is heel werkwillig. Het paard kan nog wel eens wat wedstrijdspanning hebben en zichzelf dan voorbij lopen. We hebben de proef gereden waarop ik hoopte, maar die ik nog niet mocht verwachten omdat het onze eerste wedstrijd was.”

Punten vallen wat tegen

Met 33,1 strafpunten (66,88%) staat Sanne de Jong 21-ste. In de tussenstand van het Nederlands kampioenschap neemt de amazone de tweede plaats in met de door haar ouders gefokte merrie Enjoy (v. Cartano). “Eigenlijk ben ik over mijn proef wel tevreden. Alleen vielen de punten me eerlijk gezegd wat tegen. Dat ik aftrek kreeg voor een fout in een wissel was verdiend. Maar er waren ook een paar dingen die ik niet kon verklaren. Waar een jurylid bij de anderen achterbleef en waarbij ik niet weet waarom”, aldus De Jong. “Mijn paard deed het goed. Op naar de cross. Dan wordt het pas leuk.”

Realistische score

Jordy Wilken, 22-ste met Curacao (v. Ramiro B), volgt Sanne de Jong op de voet. Wilken kon prima leven met zijn klassering. “Mijn score is denk ik heel realistisch. Het ging op zich goed. Alleen hield Curacao een keer halt waar het geen onderdeel van de proef was. Normaal gesproken is hij wat zenuwachtig en wil hij nog wel eens gaan dribbelen, nu was hij wat te rustig. We maakten een paar kleine fouten en één heel grote. Ik denk daarom dat mijn score heel realistisch is.”

Beetje overenthousiast

Merel Blom bezet na het eerste onderdeel de 24-ste positie met de pas achtjarige Crossborder Radar Love N.O.P. (v. Diarado). “Het goede nieuws is dat Radar Love in de ring niet erg onder de indruk was van de entourage. Hij is voor het eerst op zo’n groot evenement en heeft hiervoor nog nooit changementen hoeven doen. Dat heeft hij geleerd, maar hij was daarin een beetje overenthousiast en deed het nu ook een paar keer waar dat niet werd gevraagd. Dat kostte punten, in plaats van dat het wat opleverde. Maar dat is de jeugd, ik ben absoluut tevreden over hoe het verder ging.”

Individuele tussenstand

De Amerikaanse Tamra Smith staat voorlopig derde met Danito (v. Dancier) en wordt gevolgd door tweevoudig winnaar William Fox-Pitt met Grafennacht (v. Birkhof’s Gravenstolz TSF) en Europees kampioene Nicola Wilson met Coolparks Sarco (v. Shannondale Sarco ST Ghyvan).

Landenklassement

Het landenklassement wordt aangevoerd door Engeland en de Verenigde Staten, de favorieten voor de eindzege in de strijd om de Longines FEI Nations Cup die zondag in Boekelo de ontknoping beleeft. Duitsland is derde, Nederland staat vijfde.

Programma

Vrijdag maken de individuele starters hun opwachting in de dressuurpiste. Zaterdag volgt de cross met een lengte van ca. 5.800 meter, waarin 29 indrukwekkende hindernissen zijn opgenomen. Het programma op zondag begint met de tweede veterinaire keuring, waarna het afsluitende springparcours van start gaat.

Startlijsten en uitslagen

Bron: Persbericht