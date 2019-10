TeamNL 9e na dressuur Boekelo

TeamNL staat na de dressuur bij Military Boekelo op een voorlopige negende plaats. Geen droomstart, maar gezien de onderlinge verschillen wel een uitgangspositie waarmee er nog mogelijkheden zijn. Military Boekelo-Enschede is de finale van de FEI Nations Cup. Een goede uitslag in de FEI Nations Cup is noodzaak voor TeamNL, het is de laatste kans op een Olympisch startbewijs voor het team.

Dit jaar wordt de landenwedstrijd in Boekelo verreden volgens het zogenaamde Olympische format. Een van de gevolgen hiervan is dat de teams uit slechts drie, in plaats van de gebruikelijk vier, combinaties bestaan. Een andere gevolg is dat alle team ruiters al op de eerste dag dressuur rijden en dat het voorlopige landenklassement bekend is.

Tokyo-ticket

De grootste concurrenten voor Nederland als het aankomt op het Tokyo-ticket zijn België en Zwitserland, België staat na de dressuur voor Nederland (7e) en Zwitserland achter Nederland (12e). De competitie bestaat uit zeven wedstrijden waarbij de beste zes resultaten tellen. Nederland en Zwitserland hebben de eerste zes wedstrijden gereden, met het resultaat in Boekelo kunnen ze zich wel verbeteren, maar niet alle punten tellen mee. Zwitserland heeft als minste resultaat 45 punten staan, Nederland 50. België heeft pas vijf wedstrijden gereden en voor het Belgische team tellen alle punten mee die ze halen in Boekelo.

Beste teamscore voor Merel Blom

Als eerste teamruiter verscheen Andrew Heffernan in de ring. De in Engeland gevestigde ruiter reed zijn pas achtjarige schimmel Gideon (v. Lucky Boy). De combinatie reed een degelijke proef met hier en daar wat foutjes en kwam daarmee op een score van 38.10 strafpunt. Merel Blom reed als tweede van TeamNL een knappe proef met Ceda (v. Aragorn) waarmee ze net onder de 70% bleef, goed voor 30.40 strafpunt. Later bleek dit de beste teamscore. Raf Kooremans was met Dimitri (v. Vaillant) de slotruiter voor Nederland. Kooremans reed een nette proef die werd beloond met een score van 32.30 strafpunt. Kooremans vertelt na afloop: “Ik was tevreden met het gevoel dat Dimitri gaf, maar de punten zijn niet goed. Het zag er blijkbaar minder goed uit dan het voelde. De cross vind ik echt heel mooi, maar ik heb dit paard nog maar kort dus dat maakt het extra spannend.”

Hoy: ‘Meer kan ik niet verwachten’

Over de dressuurscores was bondscoach Bettina Hoy had gemengde gevoelens na de dressuurproeven van ‘haar’ ruiters. “Raf reed echt een goede proef en heeft te weinig punten gekregen vind ik. Merel reed een mooie proef en nette score. Het paard van Andrew Heffernan is pas acht en was wat overdonderd door de hele atmosfeer. Mijn ruiters hebben gedaan wat ze kunnen en meer kan ik nu niet verwachten. Maar we hebben nog twee onderdelen te gaan”, sluit Hoy strijdvaardig af. Over de cross is Hoy enthousiast: “Het is de mooiste cross die ik gezien heb in Boekelo. Het ziet er uit als een mooi vloeiend lopend parcours. Ik denk dat Boekelo een zeer goede keus gemaakt heeft met Adrian Ditcham als nieuwe course designer.”

Tim Lips beschikbaar voor springen

Ook Tim Lips is aanwezig in Boekelo, hij zal echter niet de dressuur en de cross rijden, maar uitsluitend beschikbaar zijn voor het springen mocht een van de andere teamleden onverhoopt uitvallen. Dit kan omdat de landenwedstrijd volgens het Olympische format verreden wordt, waarbij een combinatie gedurende de wedstrijd mag worden vervangen. Mocht hiervoor gekozen worden, dan levert het wel 20 extra strafpunten op. Lips rijdt zijn toppaard Bayro niet in de gehele wedstrijd omdat dit te zwaar is voor de schimmel.

Duitse team aan de leiding

Het Duitse team gaat aan de leiding na de dressuur met Sandra Auffarth als kopvrouw (24,9 strafpunten). De Duitse reed die score met Let’s Dance (v. Lancer II). Op kleine afstand (25,6 strafpunten) volgt de Japanner Yoshiaki met de dressuurgefokte KWPN’er Bart L (v. United). Het Japanse team neemt na de dressuur de derde plaats in op de ranking achter de Verenigde Staten.

Na de teamruiters, verschijnt het eerste deel van de individueel startende ruiters in de ring. Het individuele klassement na de dressuur is pas morgen bekend, dan volgt namelijk de rest van de individueel startende ruiters.

Teamtussenstand na dressuur

Bron: KNHS