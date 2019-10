TeamNL-paarden goed door de vetcheck in Boekelo

Met de eerste veterinaire keuring is Military Boekelo-Enschede van start gegaan. Voor TeamNL was er een dag voor aanvang van het evenement andermaal slecht nieuws toen Tim Lips zijn troef Eclips af moest melden. Gelukkig kwamen de vandaag aan de jury gepresenteerde paarden van Nederland allemaal door de keuring. Morgen begint de daadwerkelijke wedstrijd met de dressuur.

Na het afmelden van Eclips (v. Phin Phin) van Tim Lips bestaat het Nederlandse team nu uit Merel Blom met Ceda (v. Aragorn), Andrew Heffernan met Gideon (v. Lucky Boy) en Raf Kooremans met Dimitri (v. Vaillant).

Olympisch format

Tim Lips fungeert met Bayro (v. Casantos) wel als vierde man. Hij rijdt echter niet de dressuur en de cross, maar is uitsluitend beschikbaar voor het springen mocht een van de andere teamleden onverhoopt uitvallen. Dit kan omdat de landenwedstrijd volgens het zogenaamde Olympische format verreden wordt, waarbij een combinatie gedurende de wedstrijd mag worden vervangen. Mocht hiervoor gekozen worden, dan levert het wel 20 extra strafpunten op. Een ander gevolg van het Olympic format is dat op de eerste dressuurdag al alle teampaarden in actie komen.

Teveel van het goede

Lips rijdt zijn toppaard Bayro niet in de gehele wedstrijd omdat dit te zwaar is voor de schimmel. Bayro liep in het voorjaar veel wedstrijden en kwam het laatste weekend van augustus succesvol in actie op het Europees kampioenschap in Duitsland. Nu weer een gehele wedstrijd lopen van het kaliber Boekelo is teveel van het goede.

Startbewijs Tokio

Boekelo is als finale wedstrijd van de FEI Nations Cup uitermate belangrijk voor TeamNL. Het is de laatste mogelijkheid om een startbewijs binnen te halen voor de Olympische Spelen in Tokio. Het laatste beschikbare startbewijs voor een team gaat naar het beste, nog niet voor de Olympische Spelen geplaatste land in de eindstand van de FEI Nations Cup. Grote concurrenten voor dit laatste team-ticket zijn Zwitserland en België. TeamNL heeft nu een kleine achterstand op Zwitserland en staat net voor België. Het dit jaar nog weinig fortuinlijke Nederlandse team zal met bondscoach Bettina Hoy er alles aan doen in Boekelo zo goed mogelijk te presteren.

TeamNL

De Nederlandse afvaardiging bestaat uit:

Merel Blom met Ceda en Chiccolino

Andrew Heffernan met Gideon

Raf Kooremans met Dimitri

Ilonka Kluytmans met Image of Roses

Tim Lips met Bayro

Jordy Wilken met Burry Spirit

Nina de Haas met Cocu en Divine H.E.

Janneke Boonzaaijer met Champ de Tailleur

Deze twee laatste amazones maken hun debuut in Boekelo.

Programma

Donderdag 10 en vrijdag 11 oktober: Dressuur

Zaterdag 12 oktober: Cross-country

Zondag 13 oktober: Tweede veterinaire keuring en afsluitende springen

Tussenstand Nations Cup

1 Zweden: 435 punten

2 Italië: 425

3 Zwitserland: 365

4 Nederland: 355

4 Engeland: 355

6 België: 300

6 Duitsland: 300

De competitie bestaat uit zeven wedstrijden waarbij de beste zes resultaten tellen. Nederland en Zwitserland hebben de eerste zes wedstrijden gereden, met het resultaat in Boekelo kunnen ze zich wel verbeteren, maar niet alle punten tellen mee. Zwitserland heeft als minste resultaat 45 punten staan, Nederland 50. België heeft pas vijf wedstrijden gereden en voor het Belgische team tellen alle punten mee die ze halen in Boekelo.

Puntentelling

De punten worden als volgt toegekend:

1e 100 punten

2e 90

3e 80

4e 70

5e 60

6e 55

7e 50

8e 45

9e 40

10e 35

11e 30

12e 25

Meer informatie

Startlijsten en uitslagen

Bron: Persbericht KNHS