Toekomst Military Boekelo: locatie van een combinatie in real-time te volgen

Een team van Hogeschool Saxion werkt samen met Military Boekelo aan een app en slimme camera's, waardoor het publiek - zowel langs de kant van het parcours als thuis op de bank - een ruiter en paard naar keuze kan volgen. "De kijker is de regisseur. Met een smartphone kies je een paard en ruiter die je wilt volgen en de slimme camera's zorgen dat je ze altijd ziet", aldus projectleider Jan Laarhuis tegenover RTV Oost.

Het project is in 2018 gestart, met het doel om publiek en juryleden meer mogelijkheden te bieden. Dat gaat niet alleen om videobeelden van paarden die over hindernissen springen, maar ook over positie- en hartslaginformatie van het paard.

Bekijk hier een video met uitleg:

Bron: RTV Oost