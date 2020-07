Vrijwilligers en bestuur Military Boekelo met elkaar in de clinch

Een groep vrijwilligers van Military Boekelo is in conflict met het bestuur van het evenement en met name voorzitter Robert Zandstra, dat meldt De Tubantia. De vrijwilligers verwijten de voorzitter dat hij ze als oud vuil behandelt en alleen oog heeft voor VIP's en bobo's.

Het rommelt al langer tussen de vrijwilligers en het bestuur in Boekelo, maar in januari van dit jaar volgde een uitbarsting toen bestuurslid Frans van Meggelen aan de kant werd gezet. Er werd een brief geschreven aan het bestuur die werd ondertekend door tientallen vrijwilligers.

Vrijwilligers stappen op

De vrijwilligers eisten in de brief dat voorzitter Robert Zandstra vertrekt. Daar geeft het bestuur geen gehoor aan, dus gaan ze zelf.

‘Leeft niet bij grote groep

Voorzitter Robert Zandstra wil niet inhoudelijk ingaan op het vertrek van de groep in De Tubantia. “Het is heel vervelend als mensen weggaan. En ik wil ook niet in een welles-nietesspelletje verzeild raken over de oorzaken, dan zou ik ingaan op de kwaliteit van de individuele vrijwilligers en dat vind ik niet netjes. Deze mensen hebben zeker een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van de Military in de afgelopen jaren. Maar we hebben 900 vrijwilligers en ik heb niet het gevoel dat deze kritiek leeft bij deze grote groep.”

Vrijwilligers

Volgens de krant zijn het niet de minsten die opstappen. Veel van de vrijwilligers zijn al vanaf het begin af aan betrokken en zo valt er een dijk aan ervaring weg. Zo vertrekt de volledige ploeg die al jaren de tijdwaarneming organiseerde. De helft van het team dat de stallen beheerde is weg, net als het complete team dat jaarlijks het parcours uitzette en van afzetlint en hekken voorzag en de mannen die de vele aggregaten op het terrein draaiende hielden.

Zwaar weer

De Military, één van Nederlands grootste paardensportevenementen, zit sowieso al in zwaar weer. Het coronavirus zorgt er voor dat de 50ste editie dit jaar niet kan doorgaan en financieel ziet het er ook niet zo rooskleurig uit.

-82.000 euro in 2018

Uit jaarrekeningen die Tubantia inzag blijkt dat de organisatie in 2016 nog een eigen vermogen had van ruim 97.000 euro. Maar dat liep hard achteruit tot een negatief eigen vermogen van ruim 82.000 in 2018.

Boekelo overleeft

Volgens Zandstra is dat echter inmiddels weer helemaal goed gemaakt: de jaarrekening 2019 zou weer een positief eigen vermogen laten zien, van bijna 77.000 euro. Zandstra heeft er ook vertrouwen in dat de Military dit rampjaar overleeft.

Bron: Tubantia