Boonzaaijer en Verbakel presteren optimaal in CCI3* Kronenberg

Janneke Boonzaaijer en Patrick Verbakel hebben beiden in de CCI3* van Kronenberg een mooie prestatie neergezet. Boonzaaijer eindigde knap op het podium en Verbakel viel net naast het podium. De winst kwam in handen van Calvin Böckmann.

Böckmann en Altair de la Cense (v.Jenny de la Cense) zetten in de dressuurproef een score neer van 70,23 waarmee het duo als tweede de cross in ging. In de cross presteerde de Duitser het de nul te houden en ook met het springen hield Böckmann het hoofd cool. Met een totaal van 29,80 strafpunten ging de ruiter er met de winst vandoor.

Top van het klassement

Dirk Schrade eindigde met Designer (v.Dali X) als tweede achter Böckmann. Schrade ging na de dressuur aan de leiding en verstevigde in de cross zijn positie door de lei schoon te houden. Vier strafpunten in het springparcours zorgden er echte voor dat Schrade achter zijn landgenoot moest plaatsnemen met 30,70 strafpunten. Janneke Boonzaaijer presteerde met haar Champ de Tailleur (v.Quidam de Revel), gefokt door dierenarts Arie Hoogendoorn, optimaal. De amazone scoorde 68,98 in de dressuur en voegde daar foutloze rondes in de cross en het springen aan toe. Met 31 strafpunten eindigde Boonzaaijer op een mooie derde plaats. Patrick Verbakel en Coconut Girl (v.Coconut Grove) kwam na hen dressuurproef op 37,10 strafpunten en stonden 17e. Door twee mooie foutloze rondes in de cross en het springen klom de Nederlander knap op naar de vierde plaats in de eindstand. Elaine Pen en Divali (v.Cardento) eindigden als achtste. Boonzaaijer werd met ACSI Campbelle WS (v.Van Gogh) ook nog een tiende.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl