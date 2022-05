Boonzaaijer voorlopig derde in korte 2* Polen

Op het internationale eventingconcours in Baborowko, Polen, staan zo'n beetje alle denkbare internationale eventingklassen op het menu. Janneke Boonzaaijer staat na de dressuur en cross voorlopig derde in de CCI2-S met Intermezzo Dea (v. I'm Special de Muze). Judy Schep staat hier voorlopig vijfde met Gaston ES (v. Roven). Merel Blom gaat met de zesjarige Lortero (v. Lord Z) aan de leiding in de 1 rubriek voor jonge paarden. Daarin doet ook Sanne de Jong met twee paarden goed mee.

In alle rubrieken zijn nu de dressuur en de cross verreden. In de lange vierster gaat Nadja Minder, die met het Zwitserse team twee weken geleden het testevent voor het WK won, opnieuw bovenaan. Ingrid Klimke is tweede. Merel Blom staat in deze rubriek voorlopig zesde met Vesuve D’Aveyron (v. Jaguar Mail). De Nederlandse had de derde dressuurscore, maar nam wat meer tijd in de crosscountry. Alle springparcoursen zijn zondag.

