Boyd Martin Amerikaans kampioen eventing

Elisabeth Halliday-Sharp en haar KWPN'er Deniro Z (Zapatero VDL) leken af te stevenen op de Amerikaanse titel eventing afgelopen weekend in Tryon. Maar in het afsluitende springparcours kreeg het paar een balk en moest de titel laten aan tweevoudig Olympiër Boyd Martin met de Trakehner Tsetserleg TSF (v. Windfall).

Het kampioenschap werd gehouden over de lange 4*-wedstrijd in Tryon. Na de dressuur had Elisabeth Halliday-Sharp zich een goede uitgangspositie verschaft met de door J. Zilverberg uit Hoogeveen gefokte Deniro Z. Het paar scoorde 24.50 punten en bezette de tweede plaats achter Marilyn Little met RF Scandalous (v. Carry Gold).

Balk in het springen

In de cross kwam Halliday op kop. Met de twaalfjarige zoon van Zapatero VDL kreeg alleen 1.6 strafpunten voor tijdsoverschrijding. Maar op de laatste dag in het springen ging het mis. Het duo kwam met vier strafpunten uit de ring en zakte daardoor naar de vijfde plek.

Martin pakt titel

Boyd Martin profiteerde het meest van de springfout van Halliday, hij kreeg het kampioenslint omgehangen. Martin en zijn WK-paard Tsetserleg finishten met 28.10 strafpunten. Het zilver ging naar Phillip Dutton en Z (v. Asca Z) en het brons naar Woods Baughman met de Hannoveraan C’est La Vie 135 (v. Contendro I).

Bron USEF