Boyd Martin houdt overwinning CCI5*-L Maryland in eigen land

De Amerikaan Boyd Martin schreef afgelopen weekend de CCI5*-L van Maryland op zijn naam. Martin hield het hoofd koel en maakte geen fouten gedurende de wedstrijd en kwam als beste uit de bus. De Amerikaan hield de topruiters Olivier Townend en Tim Price achter zich en werd gekroond tot winnaar.

Boyd Martin stond met On Cue (v.Cabri d’Elle) na de dressuur op plek drie met een score van 25,0. In de cross liet Martin geen steek vallen en behield de ruiter zijn derde plek met een score van 25.0. De echte strijd zou besloten worden in het springparcours. Martin hield alle balken in de lepels en schoof door fouten van zijn collega’s op naar de eerste plek.

Twee en drie

Olivier Townend stond met Cooley Master Class (v.Ramiro B) op de eerste plek na de dressuur met 21.1. Ook Townend maakte geen fouten in de cross en de Brit hield zijn koppositie vast na dit onderdeel. In het springparcours moest de ruiter echter vier strafpunten noteren waardoor zijn eindscore uitkwam op 25.1. Townend werd dus tweede met een minuscuul verschil van 0.1 strafpunt. Tim Price en Xavier Faer (v.Catherston Liberator) stonden na zowel de dressuur als de cross op de tweede plek met 24.3 en ook de Nieuw-Zeelander maakte een fout in het springparcours. Hierdoor viel Price terug naar plek drie in de eindstand.

