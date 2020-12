Boyd Martins Olympiade paard Blackfoot Mystery doet stapje terug

Er is een einde gekomen aan de topsport carrière van de zestienjarige volbloed Blackfoot Mystery (v. Out of Place xx) waarmee Boyd Martin zestiende werd op de Spelen in Rio. Martin had hoop om zich met 'Big Red' te plaatsen voor Tokio, maar, zegt de Amerikaan: "De realiteit is dat tijdens ons laatste grote evenement samen in Tryon, hij me het gevoel gaf dat hij moeite had de klus te klaren."

Blackfoot Mystery, of wel Big Red, kwam een jaar voor de Olympische Spelen bij Boyd Martin op stal. De ‘off-track volbloed’ moest de opvolger worden van Martins toppaarden Otis Barbotiere en Trading Aces die met pensioen waren gegaan. De volbloed had geen succes op de renbaan en was omgeschoold tot eventer. Kelly Prather had Big Red al met succes op 3* uitgebracht voordat hij bij Martin op stal kwam.

Zestiende in Rio

In 2016, als opmaat voor de Spelen van Rio, startte Boyd Martin Big Red in de nu 5* van Lexington. In zijn eerste zware wedstrijd werd Red meteen zesde met slechts enkele tijdfouten in de cross. Het leverde Martin een teamplaats op voor Rio. Ook daar croste het paar foutloos en werd individueel zestiende.

Na twee jaar weer terug

Na de Spelen werd het stil rond Big Red. Maar Boyd Martin besloot uiteindelijk toch de training weer op te pakken. Hij wilde met de volbloed nog een keer naar de 5* in Kentucky en proberen opnieuw een startplaats voor de Spelen in Tokio te bemachtigen. Door de corona pandemie liep het anders.

Stap terug

Big Red liep twee 4*-wedstrijden, weliswaar met foutloze crossen, maar hij gaf Boyd Martin het gevoel dat hij er te veel moeite mee had. Voor Martin was het duidelijk, Big Red had zich genoeg bewezen en mocht een stapje terug doen. Met de Texaanse amazone Amber Clark mag de nog topfitte zestienjarige Red op laag niveau wat wedstrijden lopen.

‘Hij had zo veel hart in de cross’

“Het was een geweldige ervaring”, vertelt Boyd Martin. “Ik heb nog nooit een paard gehad die met zo veel hart de zwaarste crossen liep. Ik had echt dromen en ambities om Red terug te krijgen op het vijfsterrenniveau en mogelijk een kans te maken op de Olympische Spelen in Tokio. Maar de realiteit is dat tijdens ons laatste grote wedstrijd samen in Tryon, hij het gevoel dat hij moeite had om de klus te klaren.”

Bron Chronofhorse.com