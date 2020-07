Britse topeventers crossen weer

De top van de Britse eventingsport kwam afgelopen weekend in actie in het Engelse Aston-le-Walls. Voor de 5*-paarden van onder meer wereldkampioene Rosalind Canter, Kitty King, Izzy Taylor, Kevin McNab, Piggy March (voorheen French) en Nicola Wilson was het eerste uitje sinds de coronacrisis.

Kitty King won met Vendredi Biats (v. Winningmood) een intermediate sectie. Met de elfjarige ruin was King zevende op het EK in Luhmühlen. Daarnaast had de amazone haar Olympiade paard Ceylor LAN (v. Veron) mee en werd achtste.

Rosalind Canter

Wereldkampioene Ros Canter bracht voor het eerst weer haar Pencos Crown Jewel (v. Jumbo) uit en werd vijfde. De elfjarige merrie was vorig jaar onder het zadel van Tom Jackson toen Canter zwanger was van haar eerste kindje.

Alex Hua Tian

De Chinese ruiter Alex Hua Tian reed zijn Olympiadepaard Don Geniro (v. Don Kennedy) zonder fouten door de Intermediate cross. Yasmin Ingham stuurde Sandman 7 (v. Sandro Boy Junior) naar de derde plaats. Sandman werd eerder door Pippa Funnell gereden en won team zilver in 2015.

Bulana

Ook de KWPN-merrie Bulana (v. Tygo) was in de cross te zien onder Nicola Wilson. In 2017 won het paar team goud op het EK in Strzegom en was individueel derde. Nu werd Wilson tweede met Bulana, vlak achter Kitty King.

Kijk voor foto’s van deze combinaties en nog meer op Horse & Hound.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron Horse & Hound