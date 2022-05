Britse vereniging eigenaren eventingpaarden (EHOA) lanceert competitie

Eventing is een zware sport. Er wordt veel tijd en moeite gestoken in het neerzetten van een winnende prestatie op hoog niveau. Het gebrek aan financiële beloning is een van de redenen waarom veel ruiters het moeilijk vinden om eigenaren aan te trekken en te behouden. Daarom heeft de Britse Event Horse Owners' Association in eigen land een competitie gelanceerd waarin paarden van Britse eigenaren punten kunnen verzamelen in 4*-wedstrijden. De winnaar van de competitie ontvangt aan het eind van de rit 15.000 Pond.

De competitie richt haar aandacht op paarden die op viersterren niveau lopen, en gebruikt een eigen unieke puntensysteem, gecreëerd in samenwerking met EquiRatings. Punten kunnen worden verdiend bij elke CCI4-S of CCI4-L wedstrijd op Britse bodem voor een plaats in de top 15 bij CCI4-S of top 25 bij CCI4-L, en kunnen ook verloren gaan voor cross-country springfouten over het hele seizoen, met als doel consistentie over het hele jaar te belonen.

Vier beste resultaten

De vier beste resultaten van een paard worden bij elkaar opgeteld om de eindrangschikking te krijgen, maar alle negatieve resultaten van het jaar worden er dan van afgetrokken. Als twee paarden gelijk staan bovenaan in het jaarklassement, zal het paard met de hoogste individuele eindscore de overwinning pakken.

Prijzenpot van £20,000

Punten worden geteld vanaf de Chatsworth International van vorige week. Om in aanmerking te komen moet ten minste één van de eigenaren van het paard lid worden van de EHOA voor 1 augustus 2022. De 2022 competitie heeft een prijzenpot van £20,000, die zal worden verdeeld tussen de winnaar, die een minimum van £15,000 zal ontvangen, de runner-up, en een speciale prijswinnaar voor het beste paard bereden door een ruiter van 28 jaar of jonger.

Lees hier meer over de puntentelling.

Bron British Eventing/EHOA