Britten aan de leiding na dressuur Burghley Horse Trials

Drie Britse top eventingruiters domineren de Burghley Horse Trials na twee dagen dressuur. Pippa Funnell gaat aan de leiding met MGH Grafton Street (v. O.B.O.S. Quality) voor de winnaars van 2017 Oliver Townend en Ballaghmor Class (v. Courage II) en Izzy Taylor met Springpower (v. Power Blade xx). Vandaag is de imponerende cross via de livestream van Burghley te volgen vanaf 12.15 uur.

Na twee dagen dressuur gaat Pippa Funnell met 22.8 minpunten de cross in. Haar elfjarige Ier MGH Grafton Street stond bij de drie juryleden unaniem op kop. Funnell geeft toe: “Hij is een aantrekkelijk paard om naar te kijken, de juryleden vinden hem eigenlijk leuker dan het gevoel wat ik op hem krijg en dan is natuurlijk prettig. Hij voelt soms als of ik op een pogo stick rij.”

Oliver Townend heeft zich met 25.3 op de tweede plaats genesteld met Ballaghmor Class waarmee hij in 2017 in Burghley won. Izzy Taylor scoorde met de talentvolle Springpower 25.6 en staat derde.

Tim Price is de eerste die vandaag de cross in gaat om 12.15 uur. De Nieuw-Zeelander heeft drie paarden in de race.

Klik hier voor de livestream.

Klik hier voor de live-uitslagen.

Bron Eventing Nation