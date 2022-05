Britten pakken eventing Nations Cup op eigen bodem

De tweede landenwedstrijd voor de eventingruiters is dit weekend gewonnen door het Britse team, in het Britse Houghton Hall. De Amerikanen werden tweede en Zweden tekende voor plaats drie. Dat laatste land gaat vooralsnog aan de leiding van het tussenklassement, met nog zeven wedstrijden te gaan.

Tom McEwen was van meet af aan de beste in de korte vierster. Piggy March en Heidi Coy completeerden het winnende team. Hun landgenote Phoebe Locke mocht van de artsen niet meer van start gaan nadat ze eerder op de dag van een ander paard was gevallen. Ze maakt het verder goed.

Nu naar Luhmühlen

McEwen: “We waren maar met zijn drieën nadat die arme Phoebe zich moest terugtrekken, maar het team heeft het geweldig gedaan. Ik was erg blij met mijn paard Bob Chaplin, die nu naar Luhmuhlen gaat voor zijn allereerste vijfsterrenwedstrijd. Ik heb er zin in.”

De volgende landenwedstrijd voor de eventingruiters is in het derde weekend van juni in het Poolse Strzegom.

Uitslag