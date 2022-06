Bubby Upton voert ranglijst aan met KWPN’er Cannavaro in 5* dressuur Luhmühlen

Met een uitstekende dressuurproef gaat Bubby Upton aan de leiding met de Oklund-zoon Cannavaro na de eerste dag van de 5* eventingwedstrijd in Luhmühlen. De 23-jarige Britse stuurde haar KWPN'er naar 75.06% (-24.9). "Vandaag liet hij zien dat hij heeft leren dansen", aldus de Britse U25 kampioene. "Hij was geweldig; meer had ik niet kunnen verlangen."

Bubby Upton is bezig met haar laatste jaar aan de universiteit van Edinburgh en weet de studie te combineren met wedstrijden op het hoogste niveau. Dit jaar heeft ze met de 15-jarige Cannavaro al weer twee zesde plaatsen op 4*-niveau achter haar naam staan. En met Cola (v. Catoki) werd de nationaal U25 kampioene ook nog tweede in de korte 4* in Thoresby Park.

PR voor Cannavaro

In Luhmühlen zette Upton met Cannavaro een mooie -24.9 neer in de dressuur wat een persoonlijk record voor het paar betekende. “Ik ben zo trots op hem, eerlijk gezegd – iedereen weet hoeveel hij voor me betekent, en hij is zo ver gekomen van het gespannen springpaard dat hij was,” zegt een emotionele Bubby, momenten na haar proef met de door Eric van der Vleuten gefokte ruin.

Puzzelstukjes vallen op hun plek

Hoewel Bubby en Cannavaro, of ‘Joey’ zoals hij thuis wordt genoemd, al meer dan vijf jaar een partnerschap vormen, was het vandaag de eerste keer dat alle puzzelstukjes echt samenkwamen in de ring. “Ik had zoiets van: ‘we hebben gewoon alle vier de wissels!’ Het lukte me nog nooit om goed van links naar rechts te wisselen,” legt ze uit. “Hij deed altijd een soort huppel achter – hij kon het gewoon niet. In de winter was ik zo vastbesloten om het voor elkaar te krijgen, en ik heb er uren aan gewerkt.Hij anticipeerde zo veel en dan deed hij gewoon het huppeltje. Maar op een dag maakte hij een goede en ik was zo van, ‘oh mijn god, we kunnen dit!’ en nu begint hij ze echt te begrijpen.”

Hanna Knüppel aan de leiding in 4*

Vandaag is in Duitsland dag 2 van de 5* dressuur, en ook van de 4*-wedstrijd die meetelt voor het Duitse kampioenschap. In de 4* ging Hanna Knüppel met GEKE Equigrip’s Levinio (v. Levisonn) aan de leiding na dag 1. Vandaag komen in de 4* ook Sanne de Jong met Enjoy (v. Cartano) en Thierry van Reine met ACSI Harry Belafonte (v. Heraldik xx) in actie.

Bron Eventing Nation