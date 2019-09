Burghley debutante Eliza Stoddart aan de leiding na eerste dressuurdag

Na de eerste dressuurdag van de Burghley Horse Trials gaat de debutante Eliza Stoddart aan de leiding. De Britse amazone scoorde met Priorspark Opposition Free (v. Fleetwater Opposition) 28.7 en bleef Tim Price en Sarah Bullimore een punt voor. "Een prachtig moment", aldus de geëmotioneerde 26-jarige Stoddart. De amazone die in de buurt van Burghley woont, is niet alleen debutante op haar thuiswedstrijd, het is ook haar eerste 5*-wedstrijd.

“Ik kom hier elk jaar”, vertelt Eliza Stoddart, “als ponyclub meisje, als deelneemster aan de rubriek jonge eventingpaarden en om gewoon te kijken met vrienden. Het is geweldig om hier te zijn en tegelijkertijd vreemd om direct op kop te staan.” Stoddart reed een strakke proef met de elfjarige Priorspark Opposition Free.

Achter de Britse staan Sarah Bullimore met Reve Du Rouet (v. Balou du Rouet) en Tim Price met Bango (v. Garrison Royal) op de tweede plaats met 29.6. De top vijf wordt vol gemaakt door de Fransman Sebastien Cavaillon met Sarah d’Argouges (v. Quite Easy) en Pippa Funnell met Billy Walk On (v. Billy Mexico).

Klik hier voor de voorlopige stand.

Bron Eventing Nation

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!