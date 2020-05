Burghley Horse Trials voor het eerst in geschiedenis gecanceld

Het zat er al aan te komen, maar nu is het dan toch officieel, de Burghley Horse Trials is gecanceld door de coronacrisis. Het is voor het eerst in de geschiedenis van het evenement dat het niet doorgaat. In 1961 was de eerste editie van de 5*-wedstrijd in Burghley.

In de verklaring zegt de organisatie van de Burghley Horse Trials: “Het is voor het eerst sinds de start van het evenement in 1961 dat we hebben moeten annuleren. We moeten echter verantwoordelijk handelen en onze absolute prioriteit is de gezondheid en veiligheid van onze gemeenschap, inclusief iedereen die rechtstreeks bij het evenement betrokken is; onze bezoekers, sponsors, ruiters, eigenaren, vrijwilligers, exposanten en meer.”

Nieuwe 5* in Maryland

Vijf van de zeven CCI5 *-L zijn al geannuleerd: Adelaide, Kentucky, Badminton, Luhmühlen en nu Burghley. Er zijn nog twee wedstrijden die op de kalender staan, beide in het najaar: Pau, Frankrijk, van 22 tot 25 oktober en Maryland, VS, van 15 tot 18 oktober. Maryland is nieuw in de rij van 5*-wedstrijden.

Volgend jaar staat de 59ste editie van Burghley Horse Trials gepland van 1 tot en met 5 september.

Bron Horse and Hound