Burghley vervanger de Bicton Park 5* Horse Trials vrijdag van start

Door de corona pandemie kon ook dit jaar de prestigieuze 5* wedstrijd Burghley Horse Trials niet doorgaan. Net als de 5* Badminton Horse Trials. De Britse eventing bond heeft het voor elkaar gekregen om in korte tijd een vervanger op de eventingkalender te krijgen. In Bicton werd een 5* uit de grond gestamd die vrijdag begint.

De deelnemerslijst voor de Bicton Horse Trials telt 39 combinaties en is een mix is van gevestigde combinaties en nieuwe aankomende ruiters. Zo komt de pas gekroonde winnaar van Olympisch goud en nummer één van de wereld Oliver Townend met MHS King Joules, vorig jaar zesde in Pau, en 5*-debutant Tregilder. De nummer twee van de wereld, de Nieuw-Zeelander Tim Price, heeft de 2018 Burghley-winnaar Ringwood Sky Boy bij zich, en Piggy March rijdt haar 2019 Badminton-winnaar Vanir Kamira. En verder staan naast regerend wereldkampioene Ros Canter, onder meer Pippa Funnell en William Fox-Pitt op de deelnemers lijst.

Parcoursontwerper Captain Mark Phillips

Verder zijn ruiters uit Zweden, Ierland, Australië en Nieuw-Zeeland die een cross zullen afleggen dat is ontworpen door de zeer ervaren en vindingrijke CCI5* parcoursontwerper Captain Mark Phillips. Hij heeft de richting van het internationale parcours dat in juni voor de eerste CCI4* werd ontworpen, omgedraaid en heeft, zoals verwacht, een aantal hindernissen voor de wedstrijd gecreëerd die kunnen evenaren met Burghley hebben.

De wedstrijd is te bekijken via de livestream van Horse & Country

Bron Horses.nl