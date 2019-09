Burghley voor Pippa Funnel na thriller in springparcours

Dat was uiteindelijk precies hetzelfde podium als de tussenstand na de cross, maar dat letterlijk ging niet zonder slag of stoot. De volledige top drie stond namelijk binnen een balk van elkaar. Maar omdat ze er alledrie één balk afgooiden in het springparcours, veranderde er helemaal niets aan het klassement. Vooral niet omdat ze de rest van het deelnemersveld in de loodzware cross op achterstand hadden gereden.

Met de eerste plaats bij de dressuur en slechts twee tijdfouten in de cross was de winst dus voor Funnel, die zich gisteren vrijwel de hele dag in haar vrachtwagen had verstopt omdat ze zo tegen de cross op zag.

Uitslag

Bron: Horses.nl