Burghley voorzitter Inman: ‘Sprankje hoop op doorgang wedstrijd’

Terwijl in verschillende landen grote evenementen allang zijn afgelast, heeft de organisatie van de 5* CCI in Burghley nog iets hoop dat de wedstrijd begin september kan doorgaan. Wel hebben ze de voorverkoop van de kaarten voor de tweede keer verschoven naar half juni.

In Groot Brittannië is men de coronamaatregelen langzaam aan het versoepelen. Reden voor de organisatie om nog niet direct de Burghley Horse Trials te annuleren. “Er is nog veel onbekend, maar waar een wil is, is een weg”, volgens Burghley voorzitter Elizabeth Inman. “Als het uiteindelijk blijkt dat het onveilig is om de Horse Trials door te laten gaan, hebben we het in ieder geval geprobeerd.”

‘Gezondheid en veiligheid staan voorop’

De Burghley Horse Trials staat gepland van 2 tot 6 september. Voor de tweede keer heeft de organisatie de voorverkoop van de kaarten verschoven, na naar half juni. “Het is duidelijk dat er in de nabije toekomst geen grote veranderingen kunnen zijn in het huidige veiligheidsbeleid, onze prioriteit moet de gezondheid en veiligheid van al onze bezoekers blijven, samen met de ruiters, officials, sponsors en standhouders die van groot belang zijn voor ons evenement”, zegt Inman in Horse&Hound.

‘Sprankje hoop’

“We volgen iedere dag het nieuws en het is onzeker hoe het gaat verlopen”, vervolgt Inman. “Hoewel er een sprankje hoop is dat het evenement later dit jaar kan plaatsvinden, moeten we er in de eerste plaats voor zorgen dat de wedstrijd veilig kan worden georganiseerd voor iedereen.”

Misschien kan Pippa Funnell, die vorig jaar met MGH Grafton Street in Burghley won, haar titel verdedigen.

Bron Horse&Hound